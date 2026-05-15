Carabinero de franco repele y mata a delincuente que intentaba robar a pasajeros de bus RED en Recoleta

15 may. 2026 - 09:07 hrs.

Un carabinero de franco repelió un asalto contra pasajeros de un bus RED en la caletera de Américo Vespucio, llegando a la calle El Salto en Recoleta.

La periodista Daniela Valdés llegó hasta esta intersección, quien relató que el hecho como tal se produjo arriba de un bus de transporte público durante la tarde de este jueves, donde además venía un carabinero de franco.

Es este funcionario quien se da cuenta de que estos sujetos estaban robando las pertenencias de los pasajeros, por lo que busca detenerlos, y los delincuentes se bajan del bus.

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Carabinero frustra robo en bus RED en Recoleta

El carabinero los sigue, instancia en la que uno de los sujetos habría apuntado un arma contra él, por lo que se vio forzado a utilizar su arma de fuego en al menos seis oportunidades, dando muerte a uno de los hombres, mientras que el otro alcanzó a escapar herido.

Vecinos del sector declararon que este lugar es muy oscuro y siempre se producen hechos de delincuencia, donde estos delincuentes actúan en grupos para robar las pertenencias de quienes transitan por esta zona en Recoleta.

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