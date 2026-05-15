Perdió el trabajo de dos años: Influencer mexicano sufre el robo de sus equipos durante visita a Valparaíso

15 may. 2026 - 12:15 hrs.

Patricio Ramírez es un fotógrafo e influencer mexicano que lleva más de dos años viajando por Latinoamérica, pero que durante su paso por Valparaíso sufrió el robo de todo su equipo audiovisual, incluidas unas tarjetas de memoria donde estaba todo su trabajo guardado.

El periodista Karim Butte de Mucho Gusto llegó hasta Valparaíso para conocer la historia de Patricio, quien el pasado miércoles 13 de mayo se estacionó en Caleta Portales cerca de las 16:00 horas y se alejó del vehículo por 20 minutos.

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Influencer mexicano sufre robo en Valparaíso

Al volver a su automóvil, las ventanas habían sido reventadas y el bolso donde tenía todo su material fue robado.

Mucho Gusto / MEGA

A través de redes sociales, Patricio subió un video donde expresó que a él no le interesa tanto el equipo ni los millones que estos cuestan, sino que las memorias son las importantes.

"Me acaban de romper el cristal del coche y se llevaron mi computadora, mi cámara, mis discos duros, se llevaron absolutamente todo lo que yo poseo", comentó en el video, en el que aclaró que no sabía cómo avanzar con los procedimientos legales en nuestro país.

Por lo mismo, pidió ayuda a las autoridades y seguidores de redes para encontrar los discos duros, que es lo que más necesita, ya que tenía planeado publicar varios videos e incluso un libro con su viaje de dos años.

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