¿Qué hacía un puma en Algarrobo? Vecinos captan presencia de animal en cercanías de sus hogares

18 may. 2026 - 10:15 hrs.

Los vecinos de Algarrobo, en la región de Valparaíso, se vieron sorprendidos por la aparición de un puma cerca de sus viviendas durante este fin de semana.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, llegó con este video a Mucho Gusto, donde explicó que él estuvo investigando y descubrió que existe una colonia de pumas que desde hace unos años vive en la zona de la cordillera de la costa.

Captan a puma en Algarrobo

Por lo mismo, aunque resulte extraño ver a un puma en Algarrobo, la realidad es que ellos viven cerca de estos lugares y se han acostumbrado.

Mucho Gusto / MEGA

"La recomendación, si lo ve, no acercarse, no molestarlo, porque mientras no lo moleste no debería pasar nada. Ellos (Servicio Agrícola Ganadero, SAG) están conscientes de esta colonia de pumas, y fue un puma joven de esta colonia que fue avistado", comentó Sepúlveda.

Enseguida, José Antonio Neme afirmó que "hay que compartir el espacio no más, si somos todos del reino animal y estamos en el planeta".

Asimismo, aprovechó para bromear diciendo que Kathy Salosny, quien reside en la comuna costera, lo había llamado y le había dicho que había visto al animal cerca de su casa.

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