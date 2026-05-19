Falsa bomba para "matar musulmanes" y presunto cohecho: El prontuario del ingeniero chileno detenido en Brasil

19 may. 2026 - 11:05 hrs.

El caso del ingeniero chileno Germán Naranjo detenido en Brasil está generando bastante revuelo y sigue dejando coletazos, ya que ahora se reveló que este hombre ya contaba con un polémico prontuario.

El periodista Pablo Cuéllar se encuentra en São Paulo, Brasil, y en contacto con Mucho Gusto entregó los datos que se han conocido durante las últimas horas y que dejan en evidencia las conductas repetitivas de Naranjo.

Recordemos que este hombre lanzó una serie de insultos racistas y homofóbicos contra la tripulación de un vuelo de LATAM mientras se dirigía a Frankfurt, en Alemania.

Mucho Gusto / MEGA

El prontuario del chileno detenido en Brasil

"Dos casos, uno de ellos totalmente activo y que hablan de un comportamiento errático y violento. El primer caso aún está en investigación y se trata del presunto pago de sobornos o coimas en el Registro Civil cuando fue a sacar el pasaporte para su hijo y, cuando no pueden tener rapidez, él habría sacado un fardo de billetes para pagarle un soborno al funcionario público, quien rápidamente genera una alerta", expresó Cuéllar.

Según los testigos de este presunto cohecho, Naranjo habría gritado distintas consignas en contra de los funcionarios del Registro Civil.

Asimismo, Mega Investiga descubrió que en 2013, Naranjo estaba en una actividad en el Hotel W y en su habitación tuvo inconvenientes y fue a reclamar porque la pieza no le gustaba, pero al retirarse afirmó que había dejado una bomba "para matar musulmanes", lo que resultó ser falso.

"Habla de una persona que tuvo incidentes que se condicen con lo que vivió dentro del vuelo", concluyó el periodista de Mega.

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