Mucha humedad y baja sensación térmica: Así estará el tiempo este feriado del 21 de mayo en Santiago

19 may. 2026 - 09:55 hrs.

La mañana de este martes, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, llegó hasta el estudio de Mucho Gusto para hablar sobre el pronóstico del tiempo para Santiago y, especialmente, para el feriado de este jueves 21 de mayo.

Y es que, durante esta semana, las temperaturas han descendido bastante en la Región Metropolitana. Sin embargo, el sol siempre termina apareciendo a media tarde y con una temperatura agradable para la mayoría de la población.

Por lo mismo, don Jaime quiso relatar con claridad cómo estaría el jueves 21 de mayo en Santiago, de modo que las personas se puedan organizar de buena forma en este día no laboral.

Mucho Gusto / MEGA

¿Cómo estará Santiago el feriado del 21 de mayo?

"El jueves llega la vaguada; aparece este gusanito que es una niebla, amanece con cielo cubierto, niebla matinal. En la tarde prácticamente despejado, pero con ambiente costero dentro de la cuenca de la Región Metropolitana", expresó.

En esa línea, pronosticó: "8 °C y 18 °C, las extremas; estos 8 °C no se deje engañar porque es sensación térmica baja por el alto contenido de humedad; vamos a tener prácticamente un 100% de humedad desde las 5 de la mañana hasta eso de las 8 o 9 de la mañana producto de esta niebla que ingresa a Santiago".

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