Preocupante brote de sarampión en Perú: ¿Existe riesgo de una situación similar en Chile?

19 may. 2026 - 10:50 hrs.

Un brote de sarampión amenaza al Perú, por lo que las autoridades del país vecino emanaron un decreto de emergencia sanitaria y ahora existe preocupación por la la situación sobre esta enfermedad en Chile.

Y es que una de las ciudades que quedó bajo emergencia sanitaria es Tacna, la cual es fronteriza con nuestro país, por lo tanto, distintos expertos han salido al paso de esta situación y han explicado cómo se encuentra nuestro país frente a un posible brote de sarampión.

Precisamente, esta mañana en Mucho Gusto conversamos con el doctor Aníbal Vivaceta, epidemiólogo con vasta experiencia en tratamientos y prevención de diferentes enfermedades en Chile.

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¿Puede haber en Chile un brote de sarampión?

Ante la pregunta de si existe un riesgo para la población nacional de un brote de sarampión, el doctor expresó que "esto depende de la vacunación, la estrategia principal para evitar el sarampión, que es una enfermedad bien contagiosa, se contagia por gotitas que uno emite al respirar. (La enfermedad) Es muy eficaz, alrededor de 9 de cada 10 personas que tienen contacto y no están protegidas se van a enfermar, por lo tanto depende absolutamente de cómo estés vacunado".

Ante esto, Vivaceta expresó que cuando se revisa la cobertura inicial de los niños de 1 año, es muy buena. Sin embargo, existe una disminución importante en la segunda vacunación y hay un grupo de personas, nacidas entre 1971 y 1981, que tuvieron vacunaciones menos eficaces.

"La alerta tiene que ser clara, en la zona de frontera porque estamos al lado de Perú, pero eso no quita que en poblaciones más grandes también tengamos este problema. Resulta preocupante que 2 de cada 10 niños no completen el esquema de vacunación, lo que ha tenido una bajada sostenida en los últimos años, muy notoria", precisó Aníbal Vivaceta.

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