Neme revela que se quiere tomar libre el feriado del 21 de mayo para estar "con mi gente, mis marinos"

19 may. 2026 - 09:45 hrs.

Esta mañana de martes se vivió un gracioso momento luego que José Antonio Neme revelara que se quería tomar libre este jueves 21 de mayo por su compromiso con las Glorias Navales.

El meteorólogo Jaime Leyton llegó hasta Mucho Gusto para hablar sobre el pronóstico del tiempo en la semana, dando a entender que este jueves 21 de mayo, feriado en Chile por el Día de las Glorias Navales, entraría nubosidad a Santiago con bajas temperaturas.

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La propuesta de Neme al Mucho Gusto

"El jueves es feriado, yo me lo voy a tomar. Digo a este programa que me lo voy a tomar porque yo tengo un compromiso con las Glorias Navales... quiero estar con mi gente, mis marinos, yo no sé, tengo un compromiso con las Glorias Navales", expresó Neme.

Mucho Gusto / MEGA

Enseguida, José Antonio propuso que para ese día podrían ir a Valparaíso y recorrer las calles de esta ciudad, aprovechando que la mañana estará linda para visitar.

"Yo ayudo a financiar esta operación, salgamos ese día a Valparaíso, nos vamos tú (Karen Doggenweiler) y yo en bus", dijo Neme, y agregó que así conversan con la gente y luego comienza la ceremonia en la Plaza Sotomayor.

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