Gran operativo por puma suelto en Paine: Se paseó por patios y techos de zona residencial

20 may. 2026 - 13:05 hrs.

Un importante operativo se está llevando a cabo durante esta jornada en Paine, específicamente en el sector de Las Acacias, a raíz de la presencia de un puma que merodeaba entre las casas del sector.

Precisamente, el periodista Julio Ahumada de Mucho Gusto se trasladó hasta esta zona de Paine y explicó que el puma comenzó a recorrer los techos de este lugar, y es que no deja de llamar la atención que un animal de este tipo ande en una zona residencial.

Puma suelto en Paine

El animal, asustado por la presencia de personas y perritos, se subió a un sauce y todavía se mantiene en altura, por lo que Carabineros hizo un perímetro para evitar alguna acción de los vecinos y que puedan alertar al puma.

Mucho Gusto / MEGA

El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) llegó hasta la zona para controlar al animal, verificar que esté bien y trasladarlo hasta un lugar seguro.

Sebastián Jiménez, reconocido veterinario, en contacto con el matinal declaró que esta zona residencial está muy cerca de un cerro y la precordillera, por lo que somos los humanos quienes actuamos como una especie invasora.

"Lo que vi en los videos que me enviaron era un puma bastante delgado, pequeño; no creo que sea un macho adulto, puede ser joven o un cachorro, pero lo importante aquí es el abordaje que se va a hacer ahora", comentó, y agregó que los pumas son muy tímidos, no atacan a las personas, pero se va a defender si se acerca un perro o una persona.

Asimismo, pidió a las personas que retiren a los perros del lugar, ya que estos lo asustan, y dejar que lo duerman con dardos para que caiga en una superficie controlada y así pueda ser cuidado.

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