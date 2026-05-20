Investigan hallazgo de parachoques que pertenecería a vehículo de concejala desaparecida en Villa Alegre

20 may. 2026 - 14:00 hrs.

En unas semanas se cumple un año desde la desaparición de la concejala María Ignacia González en Villa Alegre y la investigación parece tomar más fuerza tras el hallazgo de partes que corresponderían al vehículo de la autoridad municipal.

El periodista Danilo Villegas de Mucho Gusto se trasladó hasta Villa Alegre, en la región del Maule, donde consignó que la atención vuelve a la zona cero en el río Loncomilla, ya que se encontró un parachoques que incluiría una placa patente y se podría tratar de partes del auto de María Ignacia.

A raíz de este hallazgo, maquinaria pesada, retroexcavadoras y más están revisando este sector de la comuna para ver qué más se puede hallar.

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Hallazgo clave en caso de concejala desaparecida

Este descubrimiento ocurrió la noche del jueves de la semana pasada, cuando una persona dio cuenta de que habaía un elemento llamativo, aparentemente, en el agua.

Este vecino sacó las partes del vehículo y avisó a la Policía de Investigaciones (PDI); de ahí pasaron viernes, sábado, domingo, y recién el lunes de esta semana comenzó la indagatoria por parte de las autoridades.

Ante esto, Javiera Gallegos, hija de la concejala, afirmó que no han recibido información formal de parte de la Fiscalía por estos hallazgos y expresó que "estamos a la espera de eso, a la confirmación, a ver si esos restos realmente corresponderían. Me imagino que igual deben pasar por un proceso de pericias, así que tampoco creo que sea algo de un momento a otro. Ahora sí encontraron la patente, sería mucho más fácil".

"Esperamos que, si es la patente realmente como dicen los medios, sería mucho más fácil hallar el vehículo; si encuentran un pedazo de lata, podrían encontrar la estructura de un vehículo", comentó Javiera.

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