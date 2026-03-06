PDI hace nuevos peritajes en casa de familia que estuvo con concejala de Villa Alegre la noche que desapareció

06 mar. 2026 - 12:40 hrs.

Nuevos peritajes y diligencias se realizaron en la casa de la familia Cancino Montoya por parte de personal de la Policía de Investigaciones (PDI), a raíz de la investigación por la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González.

De momento, se sabe que los detectives se llevaron algunas herramientas que había en la casa, así como que también se ocupó un georradar que emite ondas electromagnéticas para buscar objetos enterrados sin la necesidad de excavar.

Estas pericias duraron alrededor de cuatro horas y, al momento en que llegó el equipo de Mucho Gusto, todo el sector de El Naranjal en Villa Alegre se encontraba acordonado.

Mucho Gusto / MEGA

Nuevas pericias en casa de la familia Cancino Montoya

La gran pregunta que surgió luego de estos nuevos peritajes es por qué se decidió revisar esta casa una vez más, lugar donde estuvo por última vez la concejala la noche del 15 de junio, la misma en que desapareció.

Asimismo, Javiera Gallegos, hija de la concejala, declaró que a ella jamás se le comunicó sobre este peritaje y el abogado de la familia se enteró casi 40 minutos después de que iniciaron las diligencias.

Cabe destacar que José Cancino, uno de los involucrados en la reunión en su casa, mencionó a la policía que él estaba durmiendo cuando supuestamente María Ignacia se fue del hogar. Sin embargo, las cámaras de seguridad lo muestran paseando a su perro cerca de las 1:20 de la madrugada, generando controversias y sospechas en las hijas de la autoridad comunal.

De igual forma, la hija de la concejala declaró que la otra sospecha es que el vehículo de su madre, con al parecer un conductor desconocido, salió de la casa de los Cancino Montoya a cerca de 140 km/h, velocidad a la que su madre jamás manejaba.

Todo sobre Mucho gusto