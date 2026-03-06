"Entregué un hijo vivo al Ejército": El doloroso mensaje de madre del cabo Carlos Palacios a las autoridades

06 mar. 2026 - 12:05 hrs.

Esta mañana la madre del cabo Carlos Palacios Muñoz llegó hasta el Servicio Médico Legal (SML) de Punta Arenas para retirar el cuerpo de su hijo.

Según el SML, la muerte del cabo de 25 años se debió a una asfixia por sumersión en medio de unos ejercicios acuáticos que, al parecer, no estaban regulados ni aceptados por los altos mandos del Ejército en dicha zona.

Madre del cabo Carlos Palacios promete buscar justicia

Por lo mismo, la madre del cabo afirmó que llegará hasta las últimas instancias para encontrar y llevar a la justicia a los responsables de la muerte de su hijo.

Mucho Gusto / MEGA

"Un dolor que no se puede explicar, solamente tratamos de llevarlo para estar en familia, para darle su último adiós como corresponde con toda su familia, porque él acá estaba solito", comentó la madre en un inicio.

Dicho esto, expresó que van a llegar a Santiago con él y lo llevarán al Cementerio El Prado para luego seguir con la batalla legal. "Ustedes saben que a mi hijo lo mataron, a mi hijo lo mataron, y eso tiene que ser pagado con cárcel porque no puede ser que esto quede impune una vez más, no puede ser que una muerte de un hijo quede impune, tiene que haber respuesta, tienen que haber culpables".

"Por lo tanto, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. A mí no me interesa porque yo no tengo nada que perder, yo ya perdí lo que tenía, que fue mi hijo, y sea lo que sea y pase lo que pase, él ya no va a volver, así que por lo tanto yo no tengo nada que perder", afirmó.

En esa línea, cerró expresando que "no puede ser que yo le haya entregado un hijo vivo al Ejército para que me lo cuidara, para que le enseñara, para que lo adoctrinara, y me lo devuelve en un cajón. Así de simple, o sea, 'aquí está tu hijo y ándate'. No puede ser".

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Mucho gusto