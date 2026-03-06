"Son homicidas que se confabularon": Tío de cabo fallecido en Punta Arenas apunta a responsables en Ejército

06 mar. 2026 - 11:50 hrs.

Hugo Mena, tío del cabo Carlos Palacios, habló con Mucho Gusto esta mañana y aseguró que su sobrino fue asesinado durante los ejercicios acuáticos en los que terminó muriendo por una asfixia por sumersión.

La periodista Darynka Marcic logró entrevistar a Hugo, quien fue una de las últimas personas en recibir mensajes de Carlos, en los que el joven de 25 años les manifestaba su malestar por ciertas actitudes y comentarios que le habían hecho en el regimiento donde se encontraba en Punta Arenas.

Cabe destacar que el cabo Carlos Palacios había llegado a Punta Arenas el pasado lunes 2 de marzo, día en el que se comenzaron a desatar todos los problemas.

Mucho Gusto / MEGA

Tío de cabo fallecido apunta contra presuntos responsables

"'Yo cabo segundo Carlos Palacios, juro por Dios y por mi bandera servir fielmente a mi patria en mar, en tierra o en cualquier lugar'. Así reza el juramento de la bandera que hacen todos los uniformados... Él no era un conscripto de paso en este regimiento, él no salió a caminar un ratito en la laguna, él no estaba destinado allá y sí, fue recomendado por su mérito y desempeño en el Ministerio de Defensa", comentó Hugo en la entrevista.

Enseguida, afirmó "no le llamemos más capitán, ni suboficial, estos son homicidas que se confabularon y premeditadamente sacaron a mi sobrino del lugar donde estaba, sin previo aviso, a una prueba que no debía tomarse ese día. Para hacer estas pruebas tiene que haber un control del área, ejercicios controlados, esta prueba normalmente se toma con una línea de vida para rescatar a las personas".

"Lo sacaron de la base, lo llevaron a tomar esta prueba a una laguna donde no se hacen pruebas de este estilo... hay temperaturas muy bajas y los vientos en ese momento superaban los 72 km/h", declaró.

Dicho esto, aseveró que su sobrino tenía una excelente condición física, ya que subía y bajaba corriendo el cerro San Cristóbal, levantaba sobre 180 kilos, por lo que nadie debería haber dudado de sus capacidades.

Asimismo, apuntó contra un capitán y un suboficial, a los que les habría parecido mal que su sobrino sea recomendado para llegar a esta base militar.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Mucho gusto