"De abuelitos amorosos no tienen nada": Neme arremete contra el Senado por la ley de conmutación de penas
Durante esta mañana, José Antonio Neme aprovechó de repasar al Senado por aprobar el proyecto de ley que permite la regulación y cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que cumplan cierta edad, estado de salud salud o discapacidad.
El problema de este proyecto de ley es que, por ahora, no distingue por los tipo de delitos cometidos, es decir, personas como Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio; Miguel Krassnoff, exagente de la DINA; Hugo Bustamante, condenado por el femicidio y violación de Ámbar Cornejo; y María del Pilar Pérez, conocida como La Quintrala, podrían quedar en libertad.
Precisamente, el animador de Mucho Gusto aprovechó la situación de los "peloteros" detenidos afuera de la ex Penitenciaría para hablar sobre este polémico tema, dando una opinión muy tajante.
Neme contra la ley de conmutación de penas
"Lo que te quiero decir con esto es que hemos perdido el norte en este país, o sea, el Senado de la República se dedica a tramitar un proyecto que le conmuta penas a unos abuelitos, que de abuelitos amorosos no tienen nada", afirmó Neme.
Enseguida, aseguró que "si hay alguno que tiene un problema de salud o está con Alzheimer, bueno, se revisa su caso por supuesto, pero si yo tengo hipertensión me devuelvo a mi casa después de haber sido un asesino serial, me parece algo pero crudísimo".
"Mientras tanto, si damos vuelta la página, tenemos cárceles donde puedes tirar una pelota con droga y nadie hace nada. No sé, yo lo pongo sobre la mesa", cerró José Antonio.
