"El Presidente electo se ha equivocado": Excanciller Mariano Fernández critica viaje de Kast a cumbre de Trump

06 mar. 2026 - 10:20 hrs.

Este viernes, el excanciller Mariano Fernández llegó hasta el set de Mucho Gusto y afirmó que José Antonio Kast cometió un gran error al viajar a Estados Unidos a la cumbre organizada por Donald Trump.

El exministro de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Michelle Bachelet fue consultado por la agenda del Presidente electo José Antonio Kast, quien viajó a Estados Unidos para ser parte de la cumbre "Shield of Americas", convocada por Donald Trump y a la que asistirán otros mandatarios afines ideológicamente como Nayib Bukele y Javier Milei.

Mariano Fernández critica viaje de Kast

"Yo tengo la impresión de que aquí el Presidente electo se ha equivocado. Él cuando fue elegido hizo un muy discurso como Presidente de todos los chilenos. Concurrió a un foro en Panamá, se reunió con jefes de Estado, lo hizo también muy bien y se fue a Europa, y ahí empezó a equivocarse", comentó Fernández.

Mucho Gusto / MEGA

Ante esto, Mariano Fernández declaró que en Europa, Kast se comenzó a reunir con sus amigos y afirmó que "cuando yo soy presidente electo de un país como Chile, viajo a Europa, me reuno en el Parlamento Europeo con la facción de la ultraderecha y me salto al presidente del Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión Europea, el presidente del Consejo de Europa que están disponibles, no me parece".

Enseguida, aclaró que para él es raro cómo se está gestando la cumbre de Trump, ya que una reunión formal se debería realizar en Washington, pero este evento se hace en un hotel que es propiedad del mismo Donald Trump.

"Yo creo que el que acepta comete un error por el estilo que es la reunión. A mí no me parece que le sirva mucho al Presidente Kast porque no sabemos qué declaración se puede firmar, qué temas hay ahí", afirmó Fernández.

