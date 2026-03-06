Por su compromiso y liderazgo con propósito: Karen Doggenweiler fue galardonada con importante premio

06 mar. 2026 - 15:30 hrs.

Esta semana nuestra animadora Karen Doggenweiler fue galardonada con un importante premio en el Women Economic Forum 2026, evento más importante para aquellas mujeres que innovan, son líderes y toman decisiones en el mundo empresarial y público.

Todos los años se entrega un galardón especial a una personalidad del mundo de las comunicaciones y este 2026 recayó en las manos de Karen Doggenweiler.

El importante galardón que recibió Karen Doggenweiler

En concreto, Karen fue premiada con el "Exceptional of Excellence" por su compromiso y aporte invaluable promoviendo una cultura de sostenibilidad, inclusión, equidad y liderazgo con propósito.

"Yo creo que este premio lo recibo yo, pero habla de un trabajo en equipo maravilloso, del equipo del Festival, del equipo de Mucho Gusto, del equipo completo de Megamedia", afirmó Karen.

Enseguida, declaró que "imagínate, en un mes trascendente para las mujeres, además el liderazgo femenino es tremendamente importante, lo demostramos en Viña, lo demostramos todos los días con nuestros programas, logramos entender al público de una manera especial, colaborativa, con compromiso, así que feliz y orgullosa de recibir este reconocimiento".

"Para todo mi equipo del Mucho Gusto que los adoro", cerró la animadora del Festival de Viña 2026.

