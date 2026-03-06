Preocupación por enigmática muerte de cabo del Ejército en Punta Arenas: Hay dos militares detenidos

06 mar. 2026 - 11:10 hrs.

Preocupación existe en el Ejército de Chile luego de la enigmática muerte del cabo Carlos Palacios Muñoz, de 25 años, en Punta Arenas.

Según detalló el periodista Danilo Villegas en Mucho Gusto, el militar falleció realizando ejercicios acuáticos en el sector de Ojo Bueno en la región de Magallanes, a unos 13,5 kilómetros de Punta Arenas, ciudad a la que había llegado hace tan solo dos días.

A raíz de esto comenzó una investigación en la que dos militares fueron detenidos en las últimas horas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Enigmática muerte de cabo en Punta Arenas

De momento, se sabe que la causa de muerte del cabo Palacios es de asfixia por inmersión en la laguna donde se efectuaron los ejercicios.

"A raíz de esto se inicia una investigación para aclarar si existen responsabilidades humanas en torno a esta situación. Estamos hablando de un muchacho que lleva una carrera larga en el Ejército, paracaidista, donde él estaba preparando un curso", expresó Villegas.

Asimismo, hay una gran sospecha por los mensajes que envió Carlos Palacios a un tío, en los que comentaba que había muchas cosas que no le gustaban del lugar donde estaba, mencionando que en ningún recinto del Ejército había presenciado lo de Punta Arenas.

De momento, los dos detenidos se encuentran en el regimiento Pudeto de Punta Arenas bajo resguardo policial a la espera de los pasos a seguir por la justicia militar.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

