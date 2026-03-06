"Nos va a hacer muy bien": Kike Morandé adelanta lo que se viene con el estreno de Detrás del Muro

06 mar. 2026 - 14:00 hrs.

Este viernes, Kike Morandé visitó a José Antonio Neme y Karen Doggenweiler en Mucho Gusto para hablar sobre lo que se viene en Detrás del Muro.

Morandé se refirió en primera instancia al enorme cariño que recibieron durante su paso por la Gala de Viña 2026, poniendo especial énfasis en Paola Troncoso y Miguelito, quienes son muy queridos por el público.

Esto se viene en Detrás del Muro

"Yo creo que nos va a hacer muy bien (reír), hay cosas entretenidas, nos tocó harta suerte que el cambio de mando va a ser el 11 y el programa viene el 13 (de marzo), entonces la casa del Presidente no va a ser en la calle Brasil, sino que en Palacio (de La Moneda)", dijo Kike.

Tras ser consultado por lo que se viene en el estreno de Detrás del Muro, Kike afirmó que el cambio del humor más "blanco" al político fue algo que se conversó bastante, pero surgió muy bien por la enorme cantidad de talento que hay en el elenco.

Asimismo, confesó que sus risas en el estudio son genuinas porque no lo dejan leer los guiones. "La gracia es que todos los días me sorprendía, aquí tengo que entrar gateando para ver si cacho algo", dijo entre risas.

De igual forma, confirmó que habrá invitados en los programas y que todo estará dentro de los marcos del respeto, pero con bromas, y reveló algunas de las dinámicas y sketchs que existirán.

