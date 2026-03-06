Detienen a "peloteros" que ingresaban droga a ex Penitenciaría: Uno de ellos fue baleado por Carabineros

06 mar. 2026 - 09:00 hrs.

Un grupo de delincuentes fue detenido durante la madrugada de este viernes por intentar ingresar drogas a la ex Penitenciaria con el conocido método de los "pelotazos".

Precisamente, el grupo de hombres tenía envuelta la droga en papel con forma redonda y planeaban lanzarlas a través de las paredes de la ex Penitenciaría. Sin embargo, a raíz de las constantes denuncias de los vecinos del sector, un vehículo de Carabineros se encontraba realizando patrullajes.

Según explicó el periodista Julio Ahumada, los funcionarios de la institución policial vieron un vehículo con vidrios polarizados que les llamó la atención y decidieron hacer un control de identidad.

Por lo mismo, uno de los efectivos se bajó de la patrulla y les pidió que detuvieran el vehículo. No obstante, el grupo de hombres hizo lo contrario y siguió avanzando, intentando atropellar en reiteradas ocasiones al Carabinero.

Ante este intento de atropello, el funcionario responde con su arma de servicio y realiza al menos dos disparos que terminan impactando al conductor del vehículo, por lo que quedan detenidos en el sector de Viel con Carlos Valdovinos donde Carabineros logra capturarlos.

Al revisar el auto, que contaba por encargo con robo, Carabineros retiene a tres personas en su interior y al momento de revisar el vehículo encuentran una gran cantidad de pelotas con droga para lanzar al interior de la ex Penitenciaría.

De momento, los tres detenidos serán formalizados por receptación de vehículos y homicidio frustrado a funcionario de Carabineros.

