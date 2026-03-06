Problemas para la influencer: Centro comercial demanda a Coté López por millonaria deuda de arriendo

06 mar. 2026 - 13:50 hrs.

Durante este viernes se conoció una demanda que interpuso el Mall Marina de Viña del Mar en contra de María José López por una millonaria deuda por no pago de arriendos.

Según el periodista César Campos de Mucho Gusto, la empresaria tendría una deuda de más de 33 millones de pesos, además de una denuncia anónima de dos de sus trabajadores.

Precisamente, todo empezó con su marca de cosméticos CLO, por la que la empresaria arrendó un espacio en el Mall Marina. Sin embargo, por distintos motivos, el pago del arriendo correspondiente no se concretó, lo que generó una deuda enorme para la influencer.

MEGA

Demandan a Coté López por deuda con centro comercial

En 2024 abrió su stand de venta CLO by Coté López y durante un año todo funcionó bien, pero en agosto del 2025 la empresa no habría pagado el arriendo del local y otros gastos de mantenimiento.

Para saldar la deuda se entregaron cinco cheques por el monto total al mall, todos ellos a nombre de la empresa importadora y comercializadora Clo SpA, vinculado a la marca de productos de belleza de Coté.

Sin embargo, esto no terminó aquí, pues los cinco cheques fueron protestados por el banco al ser considerados inconsistentes o ilegibles, o sea, no tenía la misma firma de Coté López, y para el centro comercial esto puede ser un método para eludir el pago, lo que motivó una querella por presunta estafa.

Por su parte, Coté López no quiso acceder a una entrevista por esta situación.

Todo sobre Mucho gusto