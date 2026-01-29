Desaparición de la concejala María Ignacia González: Cámaras de seguridad refutan testimonio de testigo clave

29 en. 2026 - 11:45 hrs.

El 15 de junio de 2024 desapareció la concejala de Villa Alegre María Ignacia González y desde esa fecha el caso se ha convertido en un verdadero puzle policial que, recientemente, dio un giro tras la contradicción de un testigo clave.

El día en que se le perdió el rastro, González fue a visitar a los padres del administrador municipal, Rodrigo Cancino, lugar donde también compartió con una prima.

José Cancino, dueño de casa, prestó declaración a la policía. "Él dice que se fue a acostar cerca de las 12 de la noche, que él no bebió vino ese día y que se fue a acostar a ver tele un rato hasta quedarse dormido. Que él escucha cuando mi mamá se va yendo de su casa", indicó Javiera Gallegos, hija de la autoridad comunal desparecida.

Mucho Gusto / Mega

Sin embargo, registros de cámaras de seguridad mostraron una situación completamente opuesta. Cancino, quien aseguró estar durmiendo a esa hora, apareció paseando a su perro cerca de la 01:20 horas por los alrededores de la población El Naranjal, mientras María Ignacia González seguía en su hogar.

Las dudas de la familia de María Ignacia González

"Esto nos parece extraño porque en todas las declaraciones que él ha dado, en ningún momento comentó esta situación. (...) Cuando le muestran los videos dice 'debo ser yo, pero la verdad es que no me acuerdo'", agregó Gallegos a Mucho Gusto.

"A la 01:27 se realiza una llamada del teléfono de mi mamá a Maritza y a Pilar. Luego él vuelve y a las 02:09 sale el vehículo de esa casa, rumbo hacia el río (Loncomilla), pero a una velocidad de casi 140 km/h, pero no se logra ver quién va adentro", indicó la hija de la concejala.

Mucho Gusto intentó comunicarse con el administrador municipal Rodrigo Cancino sobre las imágenes, pero al cierre de la nota no se obtuvieron sus declaraciones.

