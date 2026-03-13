PDI halla cargador de pistola en medio de búsqueda de responsables por ataque a carabinero en Puerto Varas

13 mar. 2026 - 11:20 hrs.

Las policías siguen con las diligencias para encontar al autor, y también a sus acompañantes, del disparo en la cabeza que recibió el sargento segundo de Carabineros de Puerto Varas, Javier Figueroa.

El sector del Pasaje 1 con calle Nicanor García en la comuna lacustre, se ha convertido en el punto de búsqueda para encontrar alguna pista que permita dilucidar lo ocurrido.

Durante los peritajes llevaron a cabo este jueves por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Puerto Montt, en colaboración con un equipo de Carabineros, se logró hallar un importante elemento.

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Importante hallazgo

Según se detalló en Mucho Gusto, se trata del cargador de una pistola calibre 22 en cercanías del sitio del suceso, que podría ser clave para dar con el paradero de él o los responsables.

Previamente, las policías habían confirmado que existe "evidencia balística que está siendo periciada", y también "sujetos de interés".

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