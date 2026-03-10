Autoridades explican origen de gigantesco incendio que afectó a empresas en Santiago Centro

10 mar. 2026 - 13:05 hrs.

Carabineros entregó detalles del incendio que afectó a dos empresas en Santiago Centro, en la intersección de las calles Padre Orellana y General Gana.

El teniente coronel Alcaíno mencionó que el siniestro "habría comenzado en una empresa de suplementos alimenticios y se habría propagado a una bodega posterior, en la calle Fray Camilo Henríquez, que sería una empresa de impresoras industriales".

Según informó, el incendio estaría controlado y sin peligro de propagación a domicilios contiguos u otros locales comerciales, sin perjuicio de que viviendas se vieron afectadas por el trabajo de Bomberos.

Mega

Además, detalló que no se han informado lesionados por parte de trabajadores, vecinos ni tampoco de voluntarios que acudieron a la emergencia.

Asimismo, informó que no hay riesgos de intoxicación por el humo, puesto que no habría productos químicos implicados, como se creyó en un comienzo.

