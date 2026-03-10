La "maldición" de la piocha de O'Higgins: Los mitos y supersticiones del cambio de mando presidencial

10 mar. 2026 - 12:30 hrs.

Este miércoles 11 de marzo se realizará el cambio de mando presidencial, donde José Antonio Kast asumirá el poder sucediendo a Gabriel Boric.

Este acto republicano se lleva a cabo desde 1826 con estrictos protocolos y tradiciones que se mantienen a la fecha.

Así como en todo en la vida, la ceremonia también está rodeada de mitos y supersticiones que, cada cierto tiempo, salen a flote.

Mega

La primera de ellas es la razón que esconde que los cambios de mando se produzcan el 11 de marzo. No importa qué día de la semana caiga ni el clima, la fecha es inamovible.

¿Por qué el cambio de mando se realiza el 11 de marzo?

En un principio, la entrega del poder se realizaba el 18 de septiembre, sin embargo esta se movió en reiteradas ocasiones, incluso produciéndose el 23 de diciembre.

No es hasta que asume Patricio Aylwin, en 1990, que se estableció el 11 de marzo, y es que obedece a la fecha en que entró en vigencia la Constitución de 1980 y luego al retorno de la democracia.

La "maldición" de la piocha de O'Higgins

En tanto, la piocha de O'Higgins está rodeada de rumores y una oscura superstición. Según explicó el senador Iván Flores, el elemento originalmente no fue preparado para el Presidente de la República, sino para quien encabezara la Corte Suprema.

Luego de varias décadas desde 1820, comenzó a formar parte del ceremonial que implica el cambio de mando y del poder. Es ahí que nace su supuesta maldición, puesto que "las dos veces que se le ha caído en pleno acto de cambio de mando, al gobierno le ha ido pésimo. Primero fue con el presidente (José Manuel) Balmaceda y la segunda con Arturo Alessandri".

En la actualidad, eso sí, se trata de una réplica de la piocha de O'Higgins luego que esta se perdiera tras el bombardeo a La Moneda en 1973.

Mientras que la banda presidencial se instauró en 1830 para que, varios años después, formara un conjunto con la piocha.

Todo sobre Mucho gusto