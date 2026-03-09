"¡Hay un reemplazante!": El anuncio de José Antonio Neme que causó sorpresa en el Mucho Gusto

09 mar. 2026 - 13:50 hrs.

Minutos de total sorpresa tuvieron esta mañana los televidentes, luego que José Antonio Neme anunciara su salida de Mucho Gusto. Sin embargo, dicha ausencia (temporal) tiene un motivo más que importante: su cumpleaños número 45.

Es tal la ansiedad por su nueva vuelta al sol que el conductor repitió durante todo el día que dejaría el matinal, pero no fue ya hacia el final cuando se plantó y habló de manera -más o menos- seria.

"Yo me voy a ir unos días libres, efectivamente, porque cumplo 45 años bien vividos y me voy a ir a vivirlos mejor a otra parte", dijo José Antonio ante la mirada atenta de Karen Doggenweiler.

Mega

¿Quién reemplazará a Neme en Mucho Gusto?

Neme, agregó, fiel a su estilo: "Hay un reemplazante para estos días. ¡Hay un reemplazante que va a llegar a Mega a reemplazarme a partir del jueves!".

Así instaló la incógnita sobre quién tomará su lugar en Mucho Gusto. Pese a los deseos de quienes miraban a esa hora la TV, el comunicador desistió de dar el nombre e invitó a teorizar.

