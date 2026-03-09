"¡La mejor semana del año!": La razón detrás de la felicidad de José Antonio Neme

09 mar. 2026 - 10:10 hrs.

Un despertar totalmente distinto tuvo esta mañana José Antonio Neme, y así lo dejó entrever en Mucho Gusto, donde no escondió su felicidad.

Es que el conductor del matinal recibió con una especial alegría la jornada, tanto que dejó hasta sorprendida a Karen Doggenweiler.

La felicidad de Neme para empezar la semana

"¡Ay, me encanta esta semana! ¡Estoy feliz!", exclamó apenas iniciaba el programa, dando indicios de algo importante.

Mega

Sin dejar mucho espacio para suposiciones, Neme comentó: "¡Esta es la mejor semana del año, porque estoy de cumpleaños!".

Ante la consulta sobre a qué edad llegará en los próximos días, indicó que son 45, pero "bien vividos".

