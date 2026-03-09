Basura, roedores y malos olores: El drama que viven vecinos por adulta mayor que padece síndrome de Diógenes

09 mar. 2026 - 13:35 hrs.

Carros de feria, cartones, televisores, frascos vacíos, tazas de té, latas y mucho más es lo que acumuló una adulta mayor de 69 años en su vivienda en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. La gran cantidad de basura provocó la preocupación de sus vecinos ante la indeseada presencia de roedores, malos olores y la posibilidad de un incendio.

Los objetos y deshechos apilados unos sobre otros sin una lógica aparente transformaron la casa en un lugar difícil de habitar para la mujer, que padece el trastorno de conducta conocido como síndrome de Diógenes.

Vecinos preocupados por mujer que padece síndrome de Diógenes

Por más de cuatro años, sus vecinos denunciaron al municipio la incómoda situación y no fue hasta unos meses atrás cuando vinieron por primera vez a retirar diferentes objetos. Sin embargo, solo se llevaron un cuarto del total de todo lo que se mantiene detrás de la reja de la vivienda.

Claudio, representante de la asociación de vecinos, contó a Mucho Gusto que la adulta mayor reaccionó de manera violenta, mordiendo y golpeando a funcionarios de Carabineros y personal municipal.

Actualmente, se encuentra internada en un centro psiquiátrico, pero sus vecinos ruegan por terminar de una vez con lo acumulado durante años y así poder volver a vivir con más en tranquilidad.

