"Le correspondía la segunda fila": Excanciller Mariano Fernández aclara supuesto desaire de Trump a Kast

Este lunes, el excanciller Mariano Fernández analizó en Mucho Gusto el supuesto desaire del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en la cumbre Escudo de las Américas.

La situación se produjo el sábado pasado luego del saludo protocolar entre el líder republicano y el magnate estadounidense. Cuando llegó el momento de posar frente a las cámaras de forma grupal, la asesora de Trump le solicitó a Kast que se moviera a la segunda fila y a un extremo del grupo.

La escena fue de lo más comentado en redes sociales, donde los internautas plantearon que se trató de un desprecio del norteamericano con el chileno.

La razón detrás del supuesto desaire de Trump a Kast

Sin embargo, el excanciller Fernández descartó que se tratase de una humillación, sino más bien de una orden protocolar.

"Lo que le sucede al presidente electo con Trump, que lo retiran para la segunda fila, es una mala foto para él, pero seamos justos, a él le correspondía la segunda fila", indicó.

Según explicó, los jefes de Estado y de Gobierno en ejercicio siempre ocupan la primera fila, ordenándose por antigüedad en el cargo o por orden alfabético del país. En el caso de los mandatarios electos, no poseen el mando aún, por lo que suelen ser enviados a la segunda fila.

