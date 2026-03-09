"Lo veo herido en la cabeza": El crudo relato de familiar de abogado baleado en Puente Alto

09 mar. 2026 - 12:30 hrs.

Un crudo testimonio entregó a Mucho Gusto la cuñada del abogado que sufrió un ataque a disparos la noche del sábado 7 de marzo en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

La víctima estaba al interior de su vehículo, el cual tenía estacionado afuera de la casa de su hermano, momento en que fue baleado en la cabeza por desconocidos.

Lo que dijo la cuñada de abogado baleado en la cabeza

Según contó la mujer, su pareja salió de la casa tras escuchar disparos en el exterior. "Al no regresar, yo bajo del segundo piso y salgo, y dejo a mis niños encargados con mi suegro".

Fue en ese momento que "veo que mi cuñado está herido de bala en su cabeza y lo único que atinamos a hacer es que se fuera rápidamente a un centro asistencial".

Aseguró que la víctima se encontraba revisando su celular cuando fue abordado por los delincuentes, quienes huyeron en dirección desconocida.

