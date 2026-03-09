Videos muestran ataque armado contra abogado en Puente Alto: Fue baleado en la cabeza al interior de su auto

09 mar. 2026 - 12:10 hrs.

Esta mañana en Mucho Gusto se revisaron los videos que muestran el violento ataque armado contra un hombre que fue baleado en la cabeza en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 21:00 horas del recién pasado sábado, cuando la víctima, un abogado penalista, salió del domicilio de su hermano en Avenida Ejército Libertador.

Brutal ataque armado contra abogado

En las imágenes revisadas en el matinal se evidencia el momento preciso en que la víctima, estando al interior de su vehículo, es interceptado por dos autos desconocidos.

Mega

Solo algunos segundos se demora uno de los ocupantes en acercarse a la ventana y realizar una serie de disparos en contra del afectado, para luego irse del lugar.

La víctima fue trasladada al Hospital Sótero del Río, donde se encuentra internada en condición de gravedad.

Todo sobre Mucho gusto