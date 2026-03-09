"No temo a las consecuencias": Diputado construye zanja con su propio dinero en paso fronterizo con Bolivia

09 mar. 2026 - 11:35 hrs.

Frente a la crisis migratoria y el ingreso del crimen organizado por la frontera norte, el diputado independiente Sebastián Videla tomó una controversial decisión: construir una zaja con su propio dinero en el límite fronterizo con Bolivia.

El parlamentario comenzó este fin de semana los trabajos con maquinaria pesada en la comuna de Ollagüe, en la región de Antofagasta.

Diputado cava zanja en paso fronterizo

En contacto con Mucho Gusto, el legislador aseguró que "lo que está pasando en la frontera es algo preocupante", donde no solo ingresan personas sin autorización a nuestro país, sino también armamento y drogas.

Aseguró que la frontera estaría olvidada por el Gobierno, al punto que actualmente el paso habilitado en Ollagüe está sin electricidad y ha sido el municipio el que ha hecho gestiones al respecto.

Consultado por una eventual autorización para llevar a cabo los trabajos a 3.900 metros de altura, reveló no tenerla e incluso contó que "hace un par de meses no me autorizaron, pasó un tema legal bien complejo y desistí hacerlo, pero es tanta la desesperación que no temo a las consecuencias".

