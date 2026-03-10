Gigantesco incendio en empresa en Santiago Centro generó gran columna de humo

10 mar. 2026 - 11:40 hrs.

Un gran incendio se produjo durante la mañana de este martes en las instalaciones de una empresa en la comuna de Santiago Centro, Región Metropolitana.

Según informó Bomberos, la emergencia ocurrió en Padre Orellana con General Gana, y generó una gran columna de humo que pudo ser divisada desde diversos sectores de la capital.

Hasta el lugar llegaron carros de 14 compañías de distintas comunas para enfrentar el siniestro.

Vecinos conversaron con Mucho Gusto y afirmaron que las llamas se habrían originado en un laboratorio de productos químicos que luego alcanzó a una ferretería.

Según lo informado por las autoridades, pasado el mediodía el incendio fue controlado y afortunadamente no hubo personas lesionadas por este suceso.

