Así fue la llegada a Chile del rey Felipe VI de España para asistir al cambio de mando

10 mar. 2026 - 10:55 hrs.

A eso de las 9:53 horas de este martes, se produjo el arribo del rey de España, Felipe VI, para asistir al cambio de mando, en donde José Antonio Kast asumirá la presidencia de manos del mandatario en ejercicio Gabriel Boric.

El monarca llegó a la losa del Aeropuerto Arturo Merino Benítez acompañado de una importante delegación española, aunque sin la reina Letizia.

El rey Felipe VI ya está en Chile

Dicho momento estuvo marcado por un fuerte protocolo, donde fue recibido por el canciller Alberto van Klaveren y la embajadora de España en Chile, Laura Oroz.

Durante la presente jornada, el rey Felipe VI sostendrá una reunión con el Presidente electo en el Palacio Cousiño. Posteriormente, irá al Palacio La Moneda para tener una reunión bilateral con el actual jefe de Estado.

Cabe destacar que el monarca es la primera autoridad extranjera en llegar a nuestro país para asistir a la investidura del líder republicano.

