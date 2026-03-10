Tragedia familiar en Algarrobo: Cuatro personas mueren en intento de rescate de mujer arrastrada por el mar

10 mar. 2026 - 10:10 hrs.

Una tragedia familiar se registró este lunes en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso, donde cuatro personas fallecieron, entre ellas una estadounidense.

Según informó el capitán de puerto de Algarrobo, Sergio Sánchez, todo sucedió cerca de las 19:00 horas, a la altura de la playa San Alfonso del Mar, lugar donde una mujer, que caminaba por el borde costero, fue botada por una ola y posteriormente arrastrada por el mar.

Cuatro personas fallecidas en Algarrobo

Ante el hecho, su pareja, quien se encontraba con ella en el momento, intentó rescatarla y se lanzó al mar.

Mega

En ese instante, tres personas acudieron a prestar auxilio, entre ellas un adulto mayor de 77 años de nacionalidad estadounidense, su hijo y la pareja de su hijo.

Los cinco adultos fueron arrastrados por las aguas y llevados mar adentro, requiriendo el trabajo de personal de la Armada.

Solo la pareja de la primera víctima logró ser auxiliada a tiempo, mientras que las otras cuatro personas fallecieron por inmersión en el lugar.

