"La banalidad del mal": Presidente Boric en picada contra Trump tras burlas por hundimiento de barco iraní

El Presidente Gabriel Boric lanzó una dura crítica a su par estadounidense, Donald Trump, luego que este ironizara con el conflicto armado que lleva adelante junto a Israel contra Irán.

En su cuenta de X, el jefe de Estado se refirió a un comentario que hizo el presidente de los Estados Unidos sobre un ataque contra el buque iraní IRIS DENA, cuando regresaba al país desde la India, tras participar en un ejercicio naval.

Según informaron medios internacionales, al interior de la nave viajaban 180 personas, de las cuales al menos 87 fallecieron. Pero lo que generó más polémica en el ámbito internacional fue que Trump se burló de la situación afirmando que le dijeron que fue más divertido hundir el barco que solo capturarlo.

Presidente Boric lanza dura crítica contra Trump

Al respecto, Boric reaccionó señalando que "este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía".

"Me pone orgulloso habernos mantenido firmes y dignos como país durante nuestro mandato frente a lo que representa: La banalidad del mal", sentenció el mandatario chileno.

