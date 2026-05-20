El cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia: Ministras Sedini y Steinert dejan su cargo

20 may. 2026 - 08:51 hrs.

La noche de este martes, el presidente José Antonio Kast realizó su primer cambio de gabinete, donde Mara Sedini y Trinidad Steinert dejaron sus respectivas carteras.

Sedini, quien se desempeñaba como Ministra Secretaria General de Gobierno (SEGEGOB), y Steinert, que cumplía con el rol de Ministra de Seguridad Pública, abandonaron sus roles tras varias polémicas que se dieron en un breve período de 69 días.

En su reemplazo ingresaron Claudio Alvarado en la SEGEGOB y Martín Arrau en Seguridad Pública, siendo Alvarado un biministro, ya que él ya era Ministro del Interior.

Cabe destacar que Louis de Grange asumió la cartera de Obras Públicas ante la salida de Martín Arrau, por lo que también se convirtió en un biministro.

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El primer cambio de gabinete de Kast

Se trata del cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia y tuvo que ser realizado por Kast luego de la mala evaluación de la gestión de Sedini y Steinert.

La salida de Steinert se enmarca en sus problemas comunicacionales, un inexistente plan de seguridad y una polémica con la Policía de Investigaciones (PDI), donde se le acusa de intervenir para sacar a la ex prefecta general Consuelo Peña.

Por otra parte, la salida de Mara Sedini se debe a déficit de manejo político y comunicacional, lo que fue quedando evidente con el paso de los días.

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