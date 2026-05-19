Cupón de gas licuado: ¿Cómo obtener el beneficio y luego cómo usarlo?

19 may. 2026 - 15:50 hrs.

El cupón al gas licuado ya está en marcha y el periodista Roberto Saa, en compañía de Paulina Yazigi, vicepresidenta del BancoEstado, explicaron en el Mucho Gusto todos los detalles de este beneficio.

Este aporte entrega un vale de 27 mil pesos que está destinado al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), además de cumplir con las condiciones de ser jefe o jefa de hogar y ser mayor de edad.

¿Cómo activar el cupón del balón de gas?

Si cumples con estos requisitos, puedes activar tu cupón de 27 mil pesos en el sitio web cupondegas.gob.cl (clic aquí), con tu Clave Única, y este puede ser utilizado para la compra de un balón, pagando la diferencia si es que corresponde.

En caso de que no cumplas los requisitos, el mismo sitio te informará que no tienes la opción de recibir el cupón.

¿Cuánto plazo hay para activar el cupón?

Es importante mencionar que la inscripción para activar el beneficio es desde el 18 de mayo hasta el 30 de junio y se activará a las dos semanas.

Es decir, habrá un plazo de 45 días para activar este bono, mientras que para canjear el balón de gas se puede hasta el último día de septiembre.

Mucho Gusto / MEGA

¿Cómo usar el cupón del balón de gas?

Según detalla el Gobierno, el proceso tiene un paso de activación que es igual para todos, y luego tú eliges cómo prefieres realizar el canje:

Paso 1: Activación obligatoria

Ingresa a www.cupondegas.gob.cl (tienes plazo máximo hasta el 30 de junio de 2026). Activa tu cupón autenticando tu identidad con tu ClaveÚnica.

Ingresa a www.cupondegas.gob.cl (tienes plazo máximo hasta el 30 de junio de 2026).

Activa tu cupón autenticando tu identidad con tu ClaveÚnica.

Una vez cumplida tu fecha de corte, el cupón de $27.000 se cargará en el sistema.

Paso 2: Elige tu forma de canje (Ruta Digital o Ruta Presencial)

Opción A: Canje Digital (Vía App Rutpay o App BancoEstado)

Revisa tu saldo directamente en la sección de beneficios de la aplicación.

Al recibir el cilindro de gas, abre la App y escanea el código QR del vendedor autorizado (si falla la cámara, puedes ingresar el RUT del distribuidor manualmente).

Recuerda: Si hay diferencia de precio a pagar, se descontará automáticamente del saldo de tu CuentaRUT.

Opción B: Canje Presencial (Vía CajaVecina)

Acude a cualquier punto CajaVecina e indica tu RUT.

Ingresa tu Clave de Cajero Automático (PIN) en la máquina (POS) para que el operador imprima tu Voucher de Canje.

¡Importante! Este papel tiene una vigencia de solo 3 días (hasta las 23:59 hrs del tercer día tras su impresión).

Entrega el papel al repartidor de gas. Si hay diferencia de precio, aquí puedes pagarla con efectivo o cualquier tarjeta.

Cabe destacar que el voucher que reciba en Caja Vecina o sucursal de Banco Estado tiene una vigencia de tres días y puede reimprimirse si no se utiliza, esto para resguardar la trazabilidad y seguridad del beneficio.

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