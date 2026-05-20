"Estoy feliz, feliz...": La opinión de Neme ante el rápido cambio de gabinete del Presidente Kast

20 may. 2026 - 10:05 hrs.

La salida de las ministras Mara Sedini y Trinidad Steinert ha generado una importante repercusión en el mundo político, y es que además es el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia.

Por lo mismo, José Antonio Neme entregó su opinión respecto a lo sucedido la noche de este martes cuando el Presidente José Antonio Kast optó por las salidas de Sedini y Steinert ante sus cuestionadas gestiones políticas y comunicacionales.

Todo partió cuando el analista político Mauricio Morales explicó que la salida de ambas se debía, entre muchos factores, a que eran las ministras peor evaluadas, estando 10 puntos por debajo del Presidente de la República, momento donde vio reír a Neme y le preguntó por qué.

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La opinión de Neme sobre el cambio de gabinete

"Estoy feliz, feliz, feliz... Me encantan estas polémicas, ¿qué sería la vida sin los cambios de gabinete y todas estas cosas? Yo lo estoy pasando demasiado bien; probablemente están todos los programas analizando esto muy serio, pero yo encuentro que esto es del espectáculo político mismo", partió diciendo el animador.

Dicho esto, expresó que los errores comunicacionales de Sedini eran una cosa, argumentando que todos los voceros del Gobierno han sido "medios chascarrientos", pero "lo peor de la ministra Sedini es que, después de estos errores, muy rápidos, cayó en la intrascendencia absoluta; nadie la escuchaba, a nadie le importaba lo que dijera".

"Puedes ser un vocero medio chascarriento o salir jugando con un dato, pero mueves la aguja, dices algo que queda en la agenda, pero la ministra Sedini, por su falta de experiencia o la falta de capacidad para ese cargo, terminó siendo una vocera invisible, intrascendente, tanto así que el Presidente hizo las veces de vocero de la vocera", consignó, y agregó que nunca se pudo sacudir de los programas de televisión donde participaba.

Por otra parte, afirmó que la ministra Steinert "la verdad es que nunca existió, y era muy fácil tener un programa de seguridad. Cuando ella dice en la Radio Agricultura que no sabía, oye, era cosa de que en la primera o segunda vuelta le fueran a tocar la puerta a Evelyn Matthei y le fueran a preguntar básicamente qué es lo que ella iba a hacer en seguridad, porque si alguien tenía un programa de seguridad súper claro era Evelyn Matthei".

"El Presidente toma el timón, se dedica para lo que lo eligieron y hace un giro que era inevitable, mientras antes, mejor, y segundo, me gustan los biministros, me parece una fórmula interesante", dijo a Mauricio Morales.

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