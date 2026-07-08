¿Reconciliación? Maly Jorquiera sorprende al aparecer de vacaciones junto a Sergio Freire

08 jul. 2026 - 17:15 hrs.

Este miércoles, Maly Jorquiera sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir un inesperado registro de sus vacaciones.

La humorista se encuentra por estos días en las cálidas aguas de Brasil junto a su pequeño hijo Lucas Freire, su más leal compañero de aventuras.

Bajo dicho contexto, es que Jorquiera ha publicado en su cuenta de Instagram una serie de registros de sus días de descanso en el país sudamericano.

Instagram @malyjorquiera

Maly Jorquiera de vacaciones con Sergio Freire

Sin embargo, uno de sus últimos registros llamó altamente la atención a sus seguidores por un especial detalles: Sergio Freire.

Tal cual, la comediante se encuentra de viaje con el triunfador en el Festival de Viña del Mar, lo cual no hace más que reforzar la teoría de que ambos decidieron darse una nueva oportunidad.

Recordemos que en julio de 2025, Jorquiera confirmó que se separó de Freire luego que surgieran rumores de una infidelidad de su pareja con una fanática.

Instagram @malyjorquiera

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