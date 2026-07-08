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'Como avión': La emoción de Melina Noto y Pangal Andrade al ver los primeros pasos de su hija Instagram @melinoto

"Como avión": La emoción de Melina Noto y Pangal Andrade al ver los primeros pasos de su hija

  • Por Morella Rivas

Melina Noto y Pangal Andrade compartieron en Instagram unas tiernas imágenes protagonizadas por su hija Alanna, quien ya empezó a dar sus primeros pasos.

La periodista argentina y el deportista extremo se convirtieron en padres el pasado 22 de octubre y desde entonces enseñan en sus redes sociales el desarrollo de su bebita.

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Primeros pasos de la hija de Meli Noto y Pangal Andrade

En esta ocasión, Meli Noto publicó en sus historias un breve video donde tanto ella como Pangal no pueden ocultar su emoción al ver caminar a su hija.

Instagram @melinoto

"Como avión", escribió la presentadora en el registro en el que el orgulloso papá cuidaba muy de cerca los veloces pasitos de su bebé, quien se desplazaba con la ayuda de un colorido andador de madera.

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A los jóvenes padres se les escuchó reír y aupar a la niña para que cumpliera su cometido sin tropiezos. "Eso es, mira para adelante, no vayas a chocar", exclamó Pangal mientras ayudaba a Alanna a evitar los obstáculos.

Noto y Andrade constantemente resaltan cómo cambió su vida para bien desde el nacimiento de su hija, quien transformó su forma de ver el mundo.

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