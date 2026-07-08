"Me tiene superbajoneada": Helhue Sukni confiesa que atraviesa complejo momento personal

08 jul. 2026 - 11:40 hrs.

Helhue Sukni estrenó un nuevo pódcast en YouTube, donde se sinceró sobre lo difícil que ha sido este año para ella por un tema relacionado con sus tres hijas, Fadwa, Widad y Samia.

Aunque la abogada afirmó estar orgullosa de la crianza que les dio, siente un vacío en su vida. "Yo les enseñé todo. Cocinan bien, hacen de todo, de todo. Son buenas mamás, buenas mujeres, buenas profesionales. O sea, me saqué el sombrero de verdad. Sí. Y las crié solita", expresó.

La confesión de Helhue Sukni sobre sus hijas

"¿Qué podría contar de mi vida? Que este ha sido un año macabro entre pito y flauta, por todas las cosas que me han pasado, que si no fuera por mi energía y porque existe Dios, o sea, porque tengo a Dios a mi lado, estaría para la ca....", inició diciendo la penalista en el primer episodio de "Hola amigos con la tía Helhue".

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"Se me fueron las tres niñitas, dos se casaron, mi Bomboncita se fue a vivir con el pololo y esa soledad que inunda esta casa es lo que a mí me tiene superbajoneada. No puedo superarlo. No, no puedo superarlo, aunque tenga la casa llena de amistades", confesó.

"Obvio que tengo que estar contenta. Tendría que estar loca para para no estarlo, pero ha sido fuerte", apuntó. "Cabe destacar que nunca está sola. Pero ella tiene esa nostalgia del nido vacío", comentó una de sus copresentadoras.

"Me carga esa palabra nido vacío. La odio, la odio, la odio", reaccionó la abogada. "¿Cómo le llamarías tú?", quiso saber su compañera. "Eh, no haberme preparado psicológicamente para lo que venía. Para la soledad", respondió sin dudar.

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