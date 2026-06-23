"La abuelita falta ahí": Fotos familiares de las hijas de Helhue Sukni provocan ola de comentarios

23 jun. 2026 - 13:30 hrs.

Unas fotos de la hija menor de Helhue Sukni con sus sobrinas desempolvaron un supuesto conflicto entre la abogada y sus hijas, que circuló un par de meses atrás en las redes.

Samia Rabi Sukni publicó un carrusel de fotografías de su reunión con sus hermanas mayores, Widad y Fadwa, quienes dieron a luz este año a sus respectivas hijas, Trinidad y Juanita.

Las postales de la "Bombona" junto a las bebitas enternecieron a sus seguidores, pero algunos de ellos notaron la ausencia de Helhue.

Los comentarios por las fotos de las nietas de Helhue Sukni

La "Bombona" publicó unas enternecedoras postales en las que posa con sus sobrinas en brazos y también con sus hermanas en momentos cotidianos.

"Los mejores tres meses con mis guagüitas hermosas, mis cuninas como les digo yo. Las amo infinito y a ustedes también, Fadwa y Widad", escribió en su post.

Instagram @samiarabisukni

Las fotos familiares hicieron reaccionar a algunos usuarios que recordaron cuando el pasado mes de abril Helhue Sukni dejó de seguir a sus hijas en Instagram y comentó que no la dejaron ver a una de sus nietas recién nacidas.

En aquel momento Samia explicó que su madre es muy "infantil" y las bloqueó un día que se enojó. "Y como es vieja, no sabe desbloquear a la gente y ya está", explicó la joven.

Al parecer algunos internautas no quedaron convencidos y resaltaron en la caja de comentarios la ausencia de la famosa abogada.

"¿Y la abuelita dónde está?"; "¿Y la abuela? Qué pena, ella se merece estar en esas fotos, ha sido una excelente mamá"; "Para que esta foto sea completa, falta su linda, amorosa y generosa abuela"; "La abuelita falta ahí"; "¿Por qué nunca tienen unas fotos con su abuelita, la poderosa abogada?"; "¿Y la abuela por qué no sale con sus nietas?"; son apenas algunos de sus mensajes.

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