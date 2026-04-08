"Tanto que querían...": Hija de Helhue Sukni pone fin a rumores de conflicto familiar con contundente foto

08 abr. 2026 - 19:10 hrs.

Un verdadero escándalo se desató en redes sociales, luego que surgiera la posibilidad de un supuesto quiebre familiar entre Helhue Sukni y sus hijas.

Las especulaciones comenzaron a circular luego que usuarios se percataran de que la abogada no seguía a sus hijas en redes, además de que comentara que no habría podido ver a su nieta recién nacida en la clínica.

Samia Rabi, la hija menor de la carismática abogada y tía de la lactante, descartó tajantemente un conflicto con su madre, afirmando que ella "es media infantil y se enojó un día con nosotros y nos bloqueó. Y como es vieja, no sabe desbloquear a la gente y ya está".

Instagram @samiarabisukni

La respuesta de la joven no dejó conforme del todo a los cibernautas, puesto que no faltaron quienes se indignaron por calificarla de "vieja".

Hija de Helhue Sukni responde con foto tras polémica

Frente a los múltiples mensajes, la hija de Helhue decidió contestar ahora con una contundente fotografía donde la abogada aparece en la clínica tomando en brazos a su nieta, y otra donde está con sus hijas.

"Infama termina de hacer la polémica, porfa", escribió sobre la imagen Sami, siendo directa con el portal de farándula desde donde nació toda la polémica.

"La abuela con su nieta, tanto que querían la foto", agregó, para luego revelar que bloqueó “a todos los tontitos que mandaron mensajes”.

Instagram @samiarabisukni

Todo sobre Helhue Sukni