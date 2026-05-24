Desde Myriam Hernández a Emilia Dides: Los cariñosos saludos que recibió Tita Ureta por la llegada de su hija

24 may. 2026 - 16:00 hrs.

Los últimos días han sido los más felices para Tita Ureta, luego del nacimiento de su hija Cala Razis Ureta, fruto de su relación con Spiro Razis.

Fue a través de una publicación en Instagram que la animadora de Mega contó sobre la especial llegada de su primera hija y el significativo nombre que le puso.

"Hola, Cala Razis Ureta. Como la flor favorita de mi mamá. Eres el mejor regalo de mi vida. No me canso de mirarte. Nos viniste a llenar de un amor infinito que no conocía. Naciste un 21 de mayo, en el mes del mar. Sentí como si ya nos conociéramos, todo es nuevo, todo me sorprende".

El cariño hacia Tita Ureta

El posteo, donde aparece una pequeña parte del rostro de Cala y su manito, se llenó rápidamente de likes y actualmente cuenta con más de 200 mil.

También, varios famosos, amigos de Tita Ureta, le dejaron su cariño y felicitaciones por comenzar esta nueva etapa como madre.

Tonka Tomicic, Myriam Hernández, Emilia Dides, Melina Noto, César Campos, Francisco Puelles, Jordi Castell, entre muchas otras figuras, le entregaron sus mejores deseos.

Instagram

"Felicidades hermosa familia", "Bienvenida Cala. Los queremos mucho", "Besos y mucho amor para ustedes 3", "Llegó Cala a iluminar más la vida", fueron solo algunos de los miles de comentarios que ya tiene la publicación.

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