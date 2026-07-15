La emoción de Michelle Carvalho por su cambio físico: "Me sentí súper cómoda en la playa"

15 jul. 2026 - 14:40 hrs.

A finales de junio, Michelle Carvalho les contó a sus seguidores que está entrenando para obtener mejores condiciones físicas, una meta en la que se mantiene enfocada.

La modelo está de vacaciones en su Brasil natal, donde posó hace poco junto a su madre con trajes de baño a juego. Ahora comparte una reflexión sobre su evolución junto a una nueva sesión de fotos en la playa.

La sesión de fotos de Michelle Carvalho en Brasil

En junio, Michelle Carvalho habló sobre los entrenamientos y las pautas de alimentación poco rígidas que está siguiendo para lograr su objetivo. En aquel momento afirmó haber perdido cuatro kilogramos, cifra que aumentó al cabo de unas semanas.

Instagram @mrs_carvalho

"Bajé 7 kilos en un mes, vine a Brasil a ponerme traje de baño con toda la perso y aunque los cambios no se noten, créanme que para mí son bélicos", escribió junto al carrusel de postales donde luce un bañador de una sola pieza con estampado de cebra.

"Me sentí súper cómoda en la playa y también fuimos a Arraial do Cabo, simplemente hermoso, había más chilenos que brasileños. Yo dije: somos el mejor país de Chile", comentó.

"Te ves realmente hermosa"; "Divina, como siempre lo has sido"; "Amo que te guste cada paso que das"; "Sí que se nota, vamos por más"; "Eres una campeona en todo lo que te propones", escribieron algunos seguidores en su post.

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