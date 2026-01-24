Megashorts: ¿Qué son las teleseries verticales?

24 en. 2026 - 15:17 hrs.

Juanita Ringeling, Mario Horton y Antonia Santa María protagonizarán la primera Teleserie Vertical de Mega. ¿Qué es este formato?

Se trata de producciones dramáticas que pueden ir desde los 20 a los 80 capítulos, cada uno con una duración máxima de 2 minutos. Y grabados para ser vistos en teléfonos móviles (verticales).

Su origen está en Asia, cuando desde 2020 comenzó a popularizarse esta forma de narrar historias cargadas de drama y romances audaces. Pero con los años las temáticas se abrieron a comedias, dramas sobrenaturales, thrillers y hasta el erotismo encontró su espacio.

¿Cuál es el objetivo de las Teleseries Verticales?

La idea es ofrecer a las audiencias digitales historias atrapantes de principio a fin, para que durante cada capítulo el público pida más y más episodios, pudiendo ver la totalidad de episodios a su ritmo.

Megashorts es cómo Mega comenzará a publicar este tipo de Teleseries Verticales, con guiones que tienen a Rodrigo Cuevas como principal creador, junto a otros profesionales como Catalina Calcagni, Stavros Mosjos y Los Contadores Auditores.

