"Nadar era lo peor": Pedro Astorga relata el episodio más difícil que ha experimentado en el kayak

15 jul. 2026 - 13:10 hrs.

Pedro Astorga vivió una tensa y peligrosa experiencia mientras practicaba kayak en aguas revueltas. El ex chico reality compartió un par de videos del momento en el que perdió el control de la embarcación al romperse uno de sus remos.

El experimentado deportista extremo confesó que este fue quizá el episodio más difícil que atravesó hasta ahora al practicar esta disciplina.

El tenso momento de Pedro Astorga en kayak

En los videos publicados por Pedro Astorga en sus historias de Instagram se aprecian sus maniobras sobre aguas revueltas y su lucha para controlar el bote. Por momentos la cámara corporal incluso quedaba bajo el nivel del río.

Instagram @pedroastorga

"Creo que esta ha sido una de las situaciones más complicadas que he tenido en kayak. El río estaba muy grande y nadar era lo peor, pero luchando en el hoyo mi remo se partió y no quedó otra opción", escribió sobre el primer video.

En una segunda grabación se ve cómo, tras lidiar con la corriente, fue acercándose poco a poco hacia la orilla. El kayak quedó volcado a un costado mientras el deportista se resguardó entre las rocas que bordeaban el cauce.

Fue allí cuando otro kayakista que practicaba junto a él se acercó para auxiliarlo con una soga. Astorga no publicó la parte final del rescate, pero de seguro será una experiencia que nunca olvidará.

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