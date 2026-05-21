"Los estoy esperando": El desafío de Zlatan Ibrahimovic a Pangal Andrade y Pedro Astorga en Polonia

21 may. 2026 - 15:30 hrs.

Pedro Astorga y Pangal Andrade están reunidos en Polonia, donde se preparan para participar en un evento que involucra al astro del fútbol Zlatan Ibrahimovic.

Andrade compartió con emoción un video en el que el exfutbolista sueco los menciona a ambos por sus nombres para desafiarlos.

El reto de Zlatan Ibrahimovic a Pangal Andrade y Pedro Astorga

Pangal explicó en sus historias de Instragram que se encuentra con su primo en el país europeo invitados por una plataforma internacional de apuestas que organiza una competencia deportiva.

"Estamos en Varsovia, la capital de Polonia. No sé si vieron las noticias, pero se nos viene una experiencia que va a estar increíble", dijo Astorga en el registro.

Instagram @pangalandrade

En otros videos se los ve en una cabina interactiva de fútbol practicando dominadas con el balón o midiendo la velocidad de sus remates.

Ninguno de los dos ofreció mayores detalles sobre el enfrentamiento deportivo, pero antes de su llegada a Varsovia, Andrade evidenció su asombro al observar el video de Ibrahimovic.

"¡Quéee! ¡No, te morís! Mira lo que me llegó", dijo antes de enseñar la imagen del exjugador del AC Milán y su desafío: "Pangal y Pedro, los estoy esperando. Prepárense. No sé si se la van a poder. Nos vemos el viernes".

Según ADN, en el evento creadores de contenido de todo el mundo deberán superar las pruebas que les imponga Zlatan.

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