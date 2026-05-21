"Increíble regalo de vida": La importante decisión de Wilma González sobre el futuro de su bebé

21 may. 2026 - 14:45 hrs.

Mientras disfruta de su octavo mes de embarazo, Wilma González se está preparando con todo para la llegada de su primera hija con su esposo, Nicolás Seguel.

Semanas atrás sus seguidores la vieron conmoverse con la "ecografía emocional" que experimentó junto a su familia. Ahora, con el apoyo de su suegro, la entrenadora fitness tomó una decisión sobre el nacimiento de su bebita.

El regalo que recibió Wilma González de su suegra

"Hay decisiones que se toman pensando en el futuro de quienes más amamos. Preservar las células madre del cordón umbilical y tejido es una de ellas", se lee en una historia de Wilma González en Instagram, donde reveló el obsequio que le envió el papá de su esposo, Jorge Seguel.

Instagram @wilmagonzalezfit

"Gracias, suegri, por tu amor inmenso y generosidad. Martina, en la familia Seguel González te estamos esperando con mucha ilusión", escribió en la publicación.

En el video se aprecia el momento cuando le entregan a la influencer el kit para realizar el procedimiento. "Hay regalos, y este. Increíble regalo de vida", se le escuchó decir con agradecimiento.

"No abras este sello de seguridad", le dijo el encargado de la entrega. "El día del parto se encargarán las personas pertinentes", respondió la española.

González también compartió con sus fans un breve video de la visita que recibieron en su casa, donde una experta les impartió un taller de formación prenatal. "Va a ser un papá presente", dijo sobre su marido. La ex chica reality es mamá de Noah, de 15 años, fruto de una anterior relación.

Instagram @wilmagonzalezfit

Todo sobre Wilma González