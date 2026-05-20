"Una persona básica y mala": Marité Matus desmiente a Camilo Huerta sobre millonaria pensión de Arturo Vidal

20 may. 2026 - 11:30 hrs.

Marité Matus publicó un extenso comunicado en el que desmiente las declaraciones de Camilo Huerta respecto al monto de la pensión de alimentos que reciben sus hijos por parte de su exesposo, Arturo Vidal.

En el contexto de un programa de telerrealidad, Huerta indicó que "ella conmigo tenía un hombre que no sale a carretear, que no la engaña, que está con su familia, pero que quizás no le daba los 90 millones de pesos de pensión".

Marité Matus sobre Camilo Huerta: "Irresponsable" y "profundamente malo"

Matus respondió con dureza a sus palabras a través de Instgram: "Quiero desmentir categóricamente la mentira que dijo 'el personaje del momento' en el reality, respecto a una supuesta pensión de '90 millones' que recibiría de parte del papá de mis hijos".

"Esa información es completamente falsa. Y él lo sabe perfectamente. Invito a cualquier periodista o persona que quiera hablar del tema a investigar en el Tribunal de Familia, donde está estipulada la pensión real. La verdad está ahí, no en los inventos desesperados de alguien que necesita figurar hablando de otros", agregó.

Instagram de @mariteematus

Marité Matus, quien sostiene una demanda contra Huerta por una millonaria deuda, enfatizó que los últimos dichos de su ex "sobrepasaron todos los límites".

"Siempre he sabido que a este personaje le faltan palos para el puente, pero sinceramente hoy creo que el problema es mucho más grave porque llegar al nivel de inventar algo así, demuestra una irresponsabilidad enorme y una clara intención de perjudicarme", expresó.

Y lanzó una última arremetida contra el ex Yingo. "Pareciera que con tanto exceso ya no le quedan neuronas suficientes para pensar ni medir las graves consecuencias que algo así puede traer para mí y mis hijos. Pero también entiendo que estoy hablando de una persona básica y profundamente mala. (...) La verdad siempre termina saliendo a la luz".

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