"¿Me drogaste con pastillas para dormir?": La insólita y polémica confesión de Leo Méndez a su padre DJ Méndez
En un avance de su próximo pódcast familiar "La Weona Tonta", el cantante DJ Méndez protagonizó un momento impactante: su hijo Leo confesó haberle dado pastillas para dormir durante un viaje a Miami.
El intérprete de "Estocolmo" le pidió a su hijo hacer una confesión al aire y él efectuó una revelación completamente inesperada y polémica.
La confesión de Leo Méndez a su padre
"Habíamos salido y tú... te gusta chupar (beber alcohol) poco. Bueno, en ese tiempo se te habían pasado los vasos, las copas, y tú querías seguir, conversar de la vida y yo estaba 'ay, papá'. Yo estaba hablando con un chico de ahí, ¿cachai? En otras palabras —ay Diosito, perdóname—, pero tomé la oportunidad de meter una pastillita para que te fueras a dormir", desclasificó Leo.
Estupefacto, DJ Méndez reaccionó diciendo que "¿me drogaste con pastillas para dormir? ¿Esto fue en Miami?".
Una cita por Tinder
Su hijo relató que "te fuiste a dormir. Tú arrendaste un Mustang súper regio y yo lo saqué, salí a manejar y me junté con este chico".
La mayor duda de DJ Méndez fue cómo consiguió enganchar con alguien si en este viaje siempre estaban juntos.
La explicación fue mucho más sencilla: "Hay una aplicación que se llama Tinder. Nosotros habíamos hecho match y cuando llegamos y estábamos escribiéndonos, yo me enamoré incluso. Estaba súper enamoradito de este chico. De hecho, me seguí viendo con él harto tiempo después; estuvimos saliendo como dos años".
Pero lejos de enojarse con la confesión, el cantante se rio y se vio reflejado en su hijo: "Saliste a tu padre, que cuando joven le gustó el huev...".